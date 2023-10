Drievoudig wereldkampioen Verstappen jubelt: "Fantastisch jaar en bizar"

Max Verstappen heeft het voor elkaar: hij is een drievoudig wereldkampioen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur reed een foutloze Sprint en werd daarna kampioen toen zijn teamgenoot Sergio Perez uitviel. De vreugde bij Red Bull was groot en de glimlach op het gezicht van Verstappen ook.

Het was wel duidelijk dat Verstappen dit weekend wereldkampioen zou worden, het was alleen de vraag wanneer hij dat zou gaan doen. In de sprintrace viel hij eventjes terug, maar al snel haalde hij de Ferrari's van Charles Leclerc en Carlos Sainz en de Mercedes van George Russell in. Daarna hoefde hij de sprint alleen maar uit te rijden en dat deed hij dan ook, hij vierde de titel al ver voordat de Grand Prix van start ging.

Fantastisch

Na zijn ereronde meldde hij zich in de pitlane. Op een speciaal platform stapte hij uit zijn auto en daarna sprong hij in de armen van zijn familie en teamgenoten. Bij interviewer van dienst Nico Rosberg sprak Verstappen zich uit: "Dit is een fantastisch gevoel, het is ook een geweldig jaar! Ik heb vel geweldige races gereden en het team heeft echter super werk geleverd. Het is echt genieten om onderdeel te zijn van deze groep mensen."

Pushen

Drievoudig wereldkampioen Max Verstappen genoot ook met volle teugen van zijn kampioensrace op het circuit van Losail, bij Rosberg ging hij verder met zijn dankwoord: "Het is bizar dat ik een drievoudig wereldkampioen ben. We blijven nu door pushen, we gaan ons uiterste best doen. Vandaag was het een leuke race, alleen een beetje jammer van al die Safety Cars. Maar, over het algemeen was het geweldig. Ik ben op dit moment vooral heel blij!"