Norris brandt zichzelf af: "Ik maak foutjes"

Het team van McLaren start de Sprint van zometeen vanaf de eerste startrij. Tot verrassing van velen noteerden Oscar Piastri en Lando Norris de snelste tijden de Sprint Shootout. Norris baalde van zijn tweede tijd en hij is allesbehalve blij met zijn resultaten van dit weekend.

In Qatar gold het team van McLaren als een gevaarlijke outsider voor goede resultaten. In de kwalificatie op vrijdag verloren Norris en Piastri allebei hun tijden vanwege het overschrijden van de track limits. In de Sprint Shootout van vandaag behielden ze hun tijden wel, maar Norris wilde de pole pakken. In de laatste bocht ging hij echter de fout in waardoor hij zijn tijd niet meer kon verbeteren.

Na afloop van de Shootout was Norris niet te spreken over zijn resultaten. De Britse McLaren-coureur baalde als een stekker en sprak zich gefrustreerd uit bij Sky Sports: "Ik ben blij voor het team en voor Oscar, maar ik heb het vandaag weer slecht gedaan. Ik ben niet blij, ik heb het niet goed gedaan. Ik had gisteren de pole moeten pakken en ik had vandaag de pole moeten pakken. Dat heb ik alleen weer niet gedaan. Ik maak foutjes, ik noteer geen goede rondetijden op de momenten dat dit moet. Ik kon makkelijk de pole pakken, maar dat deed ik niet."

