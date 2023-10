Horner heeft hoge verwachtingen van Verstappen: "Hij gaat niet voor 3 punten"

Max Verstappen start de Qatarese sprintrace vandaag vanaf de derde plaats. Op het aangepaste circuit van Losail kende de Nederlander geen geweldige Sprint Shootout. Zijn teambaas Christian Horner verwacht een zege van Verstappen en hij begrijpt dan ook de zorgen van de FIA over de banden.

De Sprint Shootout van zojuist ging later van start dan vooraf de bedoeling was. Voorafgaand de Shootout werd namelijk een extra trainingssessie ingelast omdat de FIA de track limits had aangepast vanwege zorgen over de banden. Bandenleverancier Pirelli had namelijk problemen met de banden ontdekt na afloop van de vrijdag. Om mogelijke klapbanden of andere problemen te voorkomen, werd de baan aangepast.

Banden

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner begreep deze aanpassingen wel. De Britse teambaas laat zijn licht er op schijnen in gesprek met Sky Sports na afloop van de Shootout: "Ze hadden zorgen over de veiligheid, dus dan moet je gewoon de richtlijnen van de FIA volgen. Voor de coureurs is het enorm lastig omdat ze de lijnen niet kunnen zien. De coureurs kunnen dit soort dingen niet zien, daarom zijn er zoveel onderzoeken. De marges zijn enorm klein."

Verstappen

Dat de marges klein zijn bij de track limits, merkte Verstappen tijdens SQ3. De Nederlander verloor zijn rondetijd en kwam daarna niet verder dan de derde tijd. Horner verwacht dat Verstappen in de Sprint gewoon voor de zege gaat: "Hij heeft geen interesse in de benodigde drie punten voor de wereldtitel. Hij wil het maximale aantal punten pakken. Hij is een racer, het team opent daarom de aanval dit weekend. We gaan ons best doen en ik dat het interessant gaat worden.

Heb je vertrouwen in een zege van Max Verstappen in Qatar? Zet dan in en win!