Verrassende Piastri blijft kalm: "Dit was een heel goed rondje"

Niet Max Verstappen, maar Oscar Piastri start later vandaag vanaf de pole position in de Sprint. De Australische McLaren-coureur profiteerde van foutjes van Verstappen en Lando Norris. Piastri was na afloop enorm rustig en de pole veroorzaakte dan ook niets meer dan een grote glimlach bij hem.

De McLarens werden voorafgaand het raceweekend in Qatar al gezien als mogelijke outsiders voor een goed resultaat. De bolides van de Britse renstal gaan al geruime tijd zeer goed en ook op het circuit van Losail werd dit maar weer eens duidelijk. Nadat Max Verstappen over de track limits was gegaan, werd duidelijk dat de McLarens mochten gaan vechten om de pole. Norris ging wijd in de laatste bocht waardoor de pole naar Piastri ging.

Tevreden

Nadat hij gisteren zijn derde plaats verloor vanwege de track limits, mocht hij nu wel zijn interview met Naomi Schiff afmaken. De jonge Australiër nam de felicitaties met een grote grijns in ontvangst: "Ik ben heel erg blij, dit was een heel erg goed rondje. Ik zag op het grote scherm dat Lando een foutje maakte in de laatste bocht. Ik had het best lastig in de eerste twee delen van de shootout, maar in het laatste gedeelte lukte het wel. Ik ben heel erg blij, het team heeft geweldig werk geleverd."

Verstappen

Piastri wil vanzelfsprekend op jacht gaan naar de zege in de aanstaande sprintrace. Hij realiseert zich echter ook wel dat Max Verstappen waarschijnlijk veel sneller zal zijn in deze korte race: "Max start op de derde plaats, dus hij ligt zeker geen miljoenen kilometers achter op mij. De banden vormen nog wel een groot vraagteken, dus we gaan ons best doen en we gaan kijken wat er mogelijk is."

