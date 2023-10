AlphaTauri verwacht Ricciardo terug in Austin

Afgelopen weekend in Qatar reed Liam Lawson weer voor het team van AlphaTauri. De jonge Nieuw-Zeelander vervangt wederom de geblesseerde Daniel Ricciardo. De Australiër zou dit weekend eigenlijk weer plaatsnemen achter het stuur, maar volgens Peter Bayer heeft men besloten om hem voor te bereiden op de Amerikaanse Grand Prix.

Ricciardo brak bij een crash in de tweede vrije training in Zandvoort zijn middenhandsbeentje. Daarna werd hij vervangen door Liam Lawson en het was de verwachting dat Ricciardo afgelopen weekend weer zou terugkeren. De Australiër nam plaats in de simulator, maar daar bleek dat hij nog niet volledig fit was. Aangezien het team geen risico's wil nemen, is er besloten om hem pas weer in te zetten in Austin.

Ricciardo heeft een contract voor 2024 op zak dus men hoeft geen haast te maken. AlphaTauri CEO Peter Bayer legde dit dan ook uit tegenover de internationale media: "Het is zeker het plan om hem in Austin te laten rijden. Daniel heeft maandag in de simulator gezeten en hij gaf aan dat hij bijna tot het gaatje kon gaan. Het was nog geen 100 procent en we willen niet haasten. Daarnaast hebben we geluk met zo'n sterke derde coureur. We hebben gezamenlijk besloten om Daniel meer tijd te kunnen zodat hij in Austin weer kan rijden."