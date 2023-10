Horner stelt eisen aan komst Andretti: "Ze moeten een eigen motor bouwen"

Afgelopen week maakte autosportfederatie FIA bekend dat ze de plannen van Andretti Cadillac goed hebben gekeurd. De Amerikaanse renstal gaat nu in gesprek met de FOM, maar de huidige teams zitten hier niet op te wachten. Red Bull-teambaas Christian Horner stelt dat General Motors zelf een motor moet gaan bouwen.

De FIA zette begin dit jaar de deur voor mogelijke nieuwe Formule 1-teams op een kier. De samenwerking tussen racegigant Andretti en General Motors-merk Cadillac werk als enige goedgekeurd. De FIA kwam afgelopen week met het nieuws naar buiten dat de Amerikaanse renstal wat hen betreft mag gaan deelnemen aan de Formule 1. De huidige teams en Formule 1-CEO Stefano Domenicali zitten hier echter niet op te wachten.

Liberty Media

De gesprekken tussen de FOM en Andretti zullen binnenkort van start gaan. In Qatar laat Red Bull Racing-teambaas Christian Horner aan Motorsport.com weten wat er moet gebeuren: "Ik zie dit vooral als een probleem tussen de FIA en Liberty Media. De FIA is de regelgever en Liberty de rechtenhouder, waardoor ze dus over het financiële aspect gaan. Als er een nieuw team komt, is het natuurlijk de vraag wie dat gaat betalen. Ik denk dat Liberty en de FIA eerst op één lijn moeten komen. Ze moeten een collectief standpunt innemen."

General Motors

Horner laat in het midden of hij echt tegen de komst van Andretti is. De Brit is echter wel een grote voorstander van een General Motors-krachtbron: "Als GM toe kan treden tot de Formule 1, dan lijkt mij dat in principe positief. Ford komt in 2026 bij ons terug en als we dan Ford tegen General Motors krijgen, dan is dat fantastisch. Ze zouden alleen wel hun eigen motor moeten gaan bouwen."