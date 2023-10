Lawson worstelde in kwalificatie: "Ik had niet het vertrouwen"

AlphaTauri-coureur Lawson eindigde in de kwalificatie van de Grand Prix van Qatar op de achttiende plek en moest zijn meerdere erkennen in teamgenoot Yuki Tsunoda die nipt Q3 miste.

De Nieuw-Zeelander worstelde de gehele sessie en de Red Bull-protogé gaf tekst en uitleg daarover. "Vrijdag was lastig. Sinds we in FP1 de baan op gingen, heb ik moeite gehad met de auto en ik weet dat iedereen het daarnee mee eens is over hoe de baan was", doelde de kiwi op glijdende collega's op het Losail International Circuit.

"Ik denk dat we de problemen die we in de praktijk hebben ondervonden, hebben beperkt, maar niet genoeg, en dat we nog steeds dingen moeten onderzoeken. De baan was behoorlijk stoffig in FP1, maar het was een stuk schoner voor de kwalificatie en het was een stuk beter."

"De laatste ronden voelden goed, maar ik had moeite met het rijgedrag van de auto. Er zijn een aantal bochten waar we naar moeten kijken om meer tijd te vinden, omdat ik niet het vertrouwen had om echt tot het uiterste te gaan, maar met het andere format dit weekend zijn er zeker kansen", sloot Lawson strijdvaardig af.