Norris kwaad op zichzelf: "Dit was geen goede dag van mij"

Lando Norris leek gisteren de tweede tijd te noteren in de kwalificatie in Qatar. De Britse McLaren-coureur was echter over de track limits gegaan waardoor hij deze plaats verloor. Norris realiseerde zich het direct en na afloop bood hij zijn excuses aan, aan zijn team.

Norris liet tijdens de kwalificatie weer eens zien wat hij in zijn mars heeft. In zijn McLaren noteerde hij zeer snelle tijden en hij leek zelfs heel eventjes in de buurt te komen van Max Verstappen. De Nederlander was echter veel sneller en Norris hard de mooie tweede plek achter zijn naam staan. Hij realiseerde zich echter dat hij over de track limits was gegaan en dat hij zou terugvallen. Na een verwarrende periode viel hij terug naar de tiende plek.

Na afloop van de kwalificatie stak Norris de hand in eigen boezem. Hij baalde van zijn foutje en dat was duidelijk merkbaar toen hij zich uitsprak bij zijn landgenoten van Sky Sports: "Ik had een beetje overstuur en daardoor schoot ik van de baan. Het team heeft het geweldig gedaan, alleen ik heb het verknald. Ik moest gewoon mijn werk doen vandaag en dat was het noteren van een snelle ronde. zonder dat ik foutjes zou maken. Dat heb ik wel gedaan, dus het was geen goede dag voor mij."