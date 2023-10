Verbaasde Russell blij met tweede plaats: "Ging beter dan verwacht"

Nadat meerdere tijden werden geschrapt vanwege het overschrijden van de track limits, vond George Russell zichzelf terug op de tweede plaats. De Britse Mercedes-coureur mag de Grand Prix aankomende zondag vanaf de eerste startrij starten en dat zorgt voor veel tevredenheid.

Russell reed een zeer stabiele kwalificatie op het circuit van Losail. De Britse Mercedes-coureur maakte weinig foutjes en deed vrijwel de hele sessie mee om de knikkers. In de laatste tellen van het derde kwalificatiegedeelte noteerde hij een tijd die op dat moment genoeg was voor P3. Eenmaal aangekomen bij interviewster van dienst Naomi Schiff hoorde hij dat de tijd van Lando Norris uit de boeken was geschrapt.

Pas na zijn interview hoorde de zichtbaar verbaasde Russell dat hij zondag op de eerste startrij mag starten. Desalniettemin reageerde hij happy in gesprek met Schiff: "Het was heel erg tricky voor iedereen vandaag. Toen we net naar buiten gingen waren de tijd compleet anders vergeleken met vanmiddag. Ik ben echt heel blij met de derde (tweede) tijd. Ik denk dat het beter ging dan wij eigenlijk hadden verwacht. Die McLarens zagen er ook best snel uit en Max is weer eens een klasse apart. Ons gevecht is met de Ferrari's en we moeten gewoon consistent blijven."