Ocon genoot van donderspeech De Meo: "Hij kwam iedereen gerust stellen"

Het team van Alpine is niet bepaald bezig met het beste seizoen uit hun bestaan. De prestaties vallen tegen en op de achtergrond rommelt het. Meerdere kopstukken zijn al weggestuurd en Renault CEO Luca de Meo heeft een donderspeech gegeven op de fabriek. Volgens Esteban Ocon was het een geweldige speech.

Alpine is nog steeds eigendom van Renault. De Franse renstal is bezig met een lastig seizoen waar er op de baan zeer wisselvallige resultaten worden geboekt. Ocon en Pierre Gasly stonden allebei al een keertje op het podium, maar ze reden ook regelmatig rond in het achterveld. In de afgelopen maanden werden onder meer Otmar Szafnauer, Alan Permane en Laurent Rossi weggestuurd. CEO Luca de Meo gaf deze week een donderspeech op de fabriek om zijn mensen te motiveren.

De Meo was speciaal naar Enstone afgereisd om zijn mensen toe te spreken. Hij deed dat op een indrukwekkende manier, zo stelt Esteban Ocon in gesprek met Motorsport.com: "Natuurlijk heb ik de speech van Luca bijgewoond. Hij is langsgekomen om iedereen in de fabriek gerust te stellen en te motiveren. Het was goed dat hij langskwam. Hij heeft ook antwoord gegeven op veel vragen van iedereen. Natuurlijk moeten we dingen verbeteren. We zijn hard op weg om dat ook te doen en ik weet zeker dat hij gaat lukken."