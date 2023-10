Hamilton trots op regenbooghelm: "Het was best spannend"

Het Formule 1-seizoen gaat dit weekend verder met de Qatarese Grand Prix. Op het circuit van Losail zal ook Lewis Hamilton weer op jacht gaan naar een goed resultaat. Hij draagt waarschijnlijk weer zijn helm met regenboogdesign, hij was best nerveus toen hij dit voor de eerste keer deed.

Hamilton staat bekend als een groot voorstander van diversiteit. De Britse Mercedes-coureur zet zich in voor allerlei projecten en in landen in het Midden-Oosten houdt hij vaak een stil protest. Bij deze Grands Prix past hij meestal zijn helmdesign aan door een regenboogvlag op de bovenzijde te plaatsen. In Qatar zijn de rechten voor mensen van de LGBTQ-community immers zeer slecht. Ook tijdens het WK voetbal was er veel aandacht voor dit onderwerp.

Ver voordat de voetballers actie wilden voeren, droeg Hamilton al zijn regenbooghelm. In Qatar geeft hij in gesprek met de internationale media aan dat hij dit best spannend vond: "Ik denk dat het beste was wij kunnen doen, iets positiefs is. Daarom ga ik door met het dragen van die vlag. Ik was heel erg trots toen ik dat in 2021 deed. Het was ook best spannend, want ik wist niet hoe het land zou reageren. Het is echter geweldig dat ik mensen ontmoet die enorm dankbaar zijn dat ik hier mijn platform voor gebruik omdat ze zich buitengesloten voelen."