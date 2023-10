Verstappen hekelt sportprijs: "Ik wil niet eens winnen!"

Max Verstappen wordt dit weekend in Qatar vrijwel zeker voor de derde keer op rij wereldkampioen in de Formule 1. De Red Bull Racing-coureur is momenteel één van de succesvolste Nederlandse sporters en de kans is dan ook groot dat hij weer wordt verkozen tot sportman van het jaar. Verstappen vindt het echter een belachelijke prijs.

De kans dat Verstappen dit jaar wordt genomineerd voor Nederlands sportman van het jaar, is levensgroot. Hij maakt veel indruk in de Formule 1 en hij heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen. Zijn derde wereldtitel is een kwestie van tijd, de kans is groot dat hij morgen zijn derde wereldtitel gaat pakken. De titel voor sportman van het jaar heeft hij al drie keer gewonnen, maar hij was zelf nog nooit aanwezig bij het bijbehorende sportgala.

Verstappen is namelijk allesbehalve een fan van de sportprijzen. Hij heeft zijn mening hierover ook nooit onder stoelen of banken gestoken. In Qatar legt hij zijn mening nogmaals uit bij De Telegraaf: "Er zijn zoveel geweldige sporters, daar moeten we gewoon trots op zijn. Die awards, waarom doen we dat eigenlijk? Serieus, ik wil niet eens winnen! Het gaat er toch helemaal niet om dat we iemand beter vinden dan een ander? Ik vind het een belachelijke prijs en het is ook niet fair. Er zijn zoveel atleten die geweldige prestaties neerzetten. Dan moet er één iemand uitgekozen worden die die stomme prijs wint."