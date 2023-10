Russell prijst Hamilton: "Hij is de beste allertijden"

George Russell is sinds vorig jaar de teamgenoot van Lewis Hamilton bij het team van Mercedes. De Britse coureur was de zevenvoudig wereldkampioen vorig jaar de baas, maar dit seizoen heeft hij het iets moeilijker. Russell is trots op het feit dat hij de teamgenoot van Hamilton is, volgens hem is dat namelijk de beste coureur ooit.

Hamilton heeft het momenteel lastig in de Formule 1. De Britse zevenvoudig wereldkampioen worstelt met zijn Mercedes-bolide en hij zei eerder al dat zijn team hard moet gaan werken om Red Bull Racing te kunnen bijhalen. Vooralsnog vecht Mercedes met Ferrari om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Ondanks dat de huidige resultaten van Hamilton tegenvallen, zien kenners hem nog steeds al een absolute topcoureur.

Russell is er dan ook trots op dat hij de teamgenoot mag zijn van Hamilton. Hij leert veel van de zevenvoudig wereldkampioen en in de podcast Beyond the Grid is hij dan ook duidelijk als hij aangeeft wie de beste Formule 1-coureur ooit is: "Lewis is de beste coureur allertijden. Elke weekend als ik de baan op ga voor een vrije training, de kwalificatie of de Grand Prix, kan ik mij direct spiegelen aan de beste coureur die ooit in onze sport heeft rondgereden."