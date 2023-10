Perez geeft toe: "Niveau van Max nog niet eerder gezien"

Max Verstappen is dit seizoen de overduidelijke kopman van het team van Red Bull Racing. De Nederlander verslaat vrijwel elk weekend zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan wilde lang de strijd aangaan, maar hij geeft nu toch toe dat Verstappen veel beter is dan hij ooit had gedacht.

Verstappen kan dit weekend in Qatar al wereldkampioen worden. De Nederlander is immers bezig met een extreem sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. Hij wist slechts drie Grands Prix niet te winnen. Hij werd één keertje verslagen door Carlos Sainz en zijn Red Bull-teamgenoot Perez was hem ook twee keer te slim af. De Mexicaan was alleen in die twee races sneller dan Verstappen.

Perez wilde lange tijd niet toegeven dat Verstappen veel sneller was dan hemzelf. Nu laat de Mexicaan toch weten dat dit het geval is. In het DAZN-programma True Driver klapt Perez voor Verstappen: "Ik denk dat het niveau van Max dit seizoen hoog is gebleven en dat van mij niet. Hij rijdt op een niveau dat ik nog niet eerder heb gezien in mijn jaren in de Formule 1. Hij maakt gewoon geen fouten en hij gaat echt altijd tot het uiterste. Als de teamgenoot van Max heb je veel druk, daarmee omgaan is niet makkelijk."