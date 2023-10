Leclerc wil Ferrari niet verlaten: "Doe ik pas als ik er niet meer in geloof"

Charles Leclerc is al een groot gedeelte van zijn loopbaan verbonden aan het team van Ferrari. De Monegask heeft het niet altijd even makkelijk bij Ferrari, maar het team zit diep in zijn hart. Leclerc geeft aan dat hij Ferrari pas gaat verlaten als hij niet meer in het project gelooft.

Leclerc werd al na één seizoen in de Formule 1 gepromoveerd naar het topteam van Ferrari. Sindsdien geldt hij als één de beste coureurs van het startveld. Leclerc heeft het echter vaak zwaar gehad, mede omdat Ferrari niet altijd een sterke auto had gebouwd. Ook dit seizoen is de Ferrari niet altijd even snel, zijn teamgenoot Carlos Sainz presteert echter iets beter. De Spanjaard wist namelijk de Singaporese Grand Prix te winnen.

Geen geloof

Leclerc denkt er voorlopig niet aan om het team van Ferrari te gaan verlaten. De Monegask beschikt over een aflopend contract, maar hij wil deze zo snel mogelijk verlengen. In gesprek met The Race laat hij weten wanneer hij Ferrari wel zou verlaten: "Zodra ik niet meer in dit project geloof, dan is het waarschijnlijk tijd om weg te gaan. In dat soort situaties waar je niet meer het beste uit jezelf kan halen, dan kan je het team niet meer helpen."

Geloof

Voorlopig heeft wil de Monegaskische coureur het team nog niet gaan verlaten. Hij voelt zich goed en hij is heel erg blij met Ferrari's huidige teambaas Frédéric Vasseur: "Momenteel is het niet zo dat ik mij hier slecht voel. Ik geloof meer in dit project dan ooit te voren. Dat gevoel heb ik vooral sinds Fred hier is gearriveerd. Nu is het dus wel duidelijk. Het is ook wel duidelijk dat ik wil winnen. Ik geloof in dit project en ik denk dat we de juiste richting op gaan."