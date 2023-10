Lawson krijgt de kans in Qatar: "Ik focus mij nu hier op"

Zoals verwacht zit Liam Lawson aankomend weekend weer in de auto bij het team van AlphaTauri. Daniel Ricciardo is nog niet fit genoeg en Lawson krijgt dus ook in Qatar de kans. De Nieuw-Zeelander wil ook op het circuit van Losail laten zien wat hij in zijn mars heeft.

In eerste instantie was het de bedoeling dat Ricciardo in Qatar weer terug zou keren achter het stuur van de AlphaTauri-bolide. Maar, de Australiër is nog niet volledig de oude. Dat betekent dat Lawson weer de kans krijgt, ditmaal mag hij zich dus ook laten zien tijdens een sprintweekend. De Nieuw-Zeelander heeft het circuit al geoefend op de simulator en hij verwacht een zware race in Qatar.

Teleurstelling

Lawson is volgend seizoen weer de reservecoureur en hij steekt zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken. In de preview van AlphaTauri spreekt hij zich uit: "In Japan werd bekend dat ik volgend seizoen weer de reservecoureur ben. Natuurlijk wil ik een vast zitje hebben. Alhoewel ik enorm teleurgesteld ben, wil ik dat doel nog altijd bereiken. Momenteel heb ik nog steeds deze kans in handen en ik ga er weer zoveel mogelijk van maken."

Super Formula

Lawson weet ook niet hoelang hij nog achter het stuur zit van de AT04. Hij blijft zich focussen, maar hij zijn vizier daarna op een ander doel moeten richten: "Ik focus mij nu hier op. Zodra ik weer een stapje terug moet doen, ga ik mij voorbereiden op de laatste ronde van het Super Formula-kampioenschap in Suzuka. Die race valt samen met de Mexicaanse Grand Prix. Het wordt moeilijk om mij weer aan te passen aan die auto."