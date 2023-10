Forse kritiek op AlphaTauri: "Lawson heeft wel de toekomst"

Anderhalve week geleden maakte het team van AlphaTauri hun line-up voor 2024 bekend. Niet de sterk presterende invaller Liam Lawson, maar Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo hebben een zitje gekregen. Johnny Herbert begrijpt helemaal niets van deze keuze, hij is zeer kritisch op de zusterrenstal van Red Bull Racing.

Ricciardo mocht vlak voor de zomerstop instappen bij het team van AlphaTauri. De Australiër werd aangesteld als de vervanger van de tegenvallende Nyck de Vries. In Zandvoort ging het echter mis voor Ricciardo, in de tweede vrije training brak hij zijn middenhandsbeentje bij een pijnlijke crash. Sindsdien wordt hij vervangen door Liam Lawson, de jonge Nieuw-Zeelander maakt veel indruk met zijn prestaties.

Niet iedereen is het dan ook eens met de rijderskeuze van AlphaTauri voor 2024. Oud-coureur en huidig analist Johnny Herbert is zeer kritisch in gesprek met Motorsport Magazine: "Ik ben het niet eens met de keuze van AlphaTauri om Ricciardo volgend jaar te laten rijden. Heeft hij de toekomst? Nee, maar Liam wel. Ik snap dat Daniel geen behoorlijke kans heeft gekregen door zijn blessure, maar hij heeft mij nog niet weten te overtuigen. Liam wel, hij heeft iets speciaals. k denk dat hij en Tsunoda de coureurs moesten zijn. Het is immers een team voor talenten."