Verstappen kijkt uit naar mogelijk titelfeest: "Hoop op een onvergetelijk weekend"

Max Verstappen kan aankomend weekend zijn derde wereldtitel op rij gaan pakken. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft genoeg aan een goede score in de sprintrace op de zaterdag. Verstappen weet wat hij moet doen en hij hoopt dan ook op een onvergetelijk weekend.

Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de koningsklasse van de autosport. De Nederlander wist dit seizoen slechts drie Grands Prix niet te winnen en zijn voorsprong op zijn teamgenoot Sergio Perez is dan ook reusachtig. In Qatar kan hij zijn derde wereldtitel gaan grijpen. Het moet raar lopen als hij dit weekend op het circuit van Losail zijn titel niet weet te prolongeren, zelfs bij een uitvalbeurt in de Sprint is de titel mogelijk.

Temperatuur

Verstappen bekijkt het zelf stap voor stap. De Nederlandse coureur blijft ijzig kalm en in zijn vooruitblik op Verstappen.com wijst hij naar de gevaren van het circuit: "Het voelt goed om naar Qatar te gaan, wetende dat we het constructeurskampioenschap op zak hebben. Het is echt een leuk circuit om op te rijden, al wordt het een zwaar weekend vanwege de hitte. De temperaturen zullen het interessant gaan maken. Dit weekend is er ook een Sprint, dus we moeten ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk leren van de vrije training."

Onvergetelijk

Verstappen weet dat hij aankomend weekend zijn wereldtitel kan gaan prolongeren. De Nederlander benadert ook dit op een zeer relaxte manier. Verstappen heeft er veel zin in, maar hij wil zijn hoofd wel koel houden: "In de sprintrace op de zaterdag kunnen we ook het wereldkampioenschap gaan winnen, dus dat is ons hoofddoel. Hopelijk wordt het een weekend voor ons om nooit meer te vergeten."