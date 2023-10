Ricciardo achteraf blij met McLaren-ontslag

Daniel Ricciardo keerde dit seizoen redelijk onverwachts terug in de Formule 1. De Australiër werd eind vorig jaar weggestuurd bij McLaren en hij tekende dit jaar een contract als derde coureur bij Red Bull Racing. Hij mocht daarna invallen bij AlphaTauri en hij kreeg ook een contract voor 2024 bij dat team. Achteraf gezien is hij blij met zijn McLaren-ontslag.

Ricciardo werd vorig seizoen veelvuldig verslagen door zijn toenmalige teamgenoot Lando Norris. De Australiër verkeerde in een mindere periode van zijn loopbaan en zijn resultaten vielen heel erg tegen. McLaren besloot dan ook om zijn contract te ontbinden aan het einde van 2022. Ricciardo vertrok naar zijn oude liefde Red Bull en daar kreeg hij eerder dit jaar een kans bij AlphaTauri. Hij raakte geblesseerd, maar hij kreeg toch een contract voor 2024.

Pittig

Achteraf gezien was zijn ontslag misschien wel goed voor zijn loopbaan. Ricciardo heeft deze mening zelf nu ook, zo laat de Australiër weten op de website van Goodwood: "Destijds was het wel pittig om ontslagen te worden. Toen ik thuis kwam met kerst dacht ik dat dit niet zo goed zou zijn voor mijn reputatie. Op dat moment kon het mij echter niet zoveel schelen. Ik moest even een stapje terug doen en mijzelf weer opladen om mijn liefde voor de sport weer terug te vinden."

In de put

Ricciardo is nu weer dol op de Formule 1 en dat steekt hij niet onder stoelen of banken. Hij is dan ook van mening dat zijn vertrek bij McLaren heel goed is geweest voor zijn huidige ontwikkeling en zijn persoonlijke proces: "Ik denk ook dat het mij niet goed zou hebben gedaan als ik mijn McLaren-contract had uitgediend. Op een bepaalde manier ben ik dankbaar voor de beslissing, want we zaten in de put. Ik weet niet zeker of we er uit hadden kunnen komen."