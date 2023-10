Op deze manier wordt Verstappen wereldkampioen in Qatar

Max Verstappen kan aankomend weekend in Qatar voor het derde jaar op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kan alleen nog worden verslagen door zijn teamgenoot Sergio Perez. De Mexicaan heeft echter een wonder nodig om wereldkampioen te worden, want Verstappen is zeer dichtbij zijn titel.

Simpel gezegd moet Verstappen in Qatar drie punten scoren in de sprint. Dat betekent dus dat de Nederlander zijn derde wereldtitel kan claimen voordat de echte Grand Prix is verreden. In Japan grapten zijn monteurs al dat hij zijn titel eventjes moet uitstellen tot de race aangezien ze dan beter feest kunnen vieren.

In de Sprint hoeft Verstappen eigenlijk amper zijn best te doen. Als Perez deze sprintrace op zijn naam schrijft, dan heeft Verstappen genoeg aan de zesde plaats. Als Perez als tweede of derde finisht, dan heeft Verstappen genoeg aan de zevende of achtste plaats. Als Perez niet op het podium eindigt in de Qatarese Sprint, dan mag Verstappen zelfs uitvallen. Mocht Perez de Sprint winnen en scoort Verstappen dan geen punt, dan heeft hij genoeg aan de achtste plaats in de Grand Prix. Het maakt dan niet uit op welke positie Perez finisht.