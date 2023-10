Horner hoopt op sprinttitel Verstappen: "Dan is de zondag nog mooier"

Max Verstappen kan aankomend weekend in Qatar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. De Nederlander kan zijn titel zelfs al prolongeren in de sprintrace op de zaterdag. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner vindt dit zeker geen probleem.

Verstappen is bezig met een extreem sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull-coureur wist slechts drie Grands Prix niet te winnen. Hij kan zijn derde wereldtitel al ruiken, als hij geen brokken maakt in de Sprint op het circuit van Losail, dan mag hij juichen. Niet iedereen is blij met een mogelijk titelfeestje op zaterdag, men vreest namelijk dat dit de race van zondag kan gaan overschaduwen.

Bij Red Bull maakt men zich daar geen zorgen over. Verstappen en Helmut Marko maakten eerder al grapjes over dat er ook op zaterdagavond kan worden gedronken. Teambaas Christian Horner spreekt zich niet uit over de mogelijke vreugdedrankjes, maar hij reageert wel op de mogelijke sprinttitel. In gesprek met Sky Sports haalt hij hier zijn schouders over op: "Hij maakt mij niet uit waar wij die titel winnen, als we die titel maar winnen. Het feit dat hij de wereldtitel op een zaterdag in Qatar kan pakken, betekent juist dat de zondag nog mooier kan zijn."