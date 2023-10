Hamilton wil Afrikaanse Grand Prix: "Kunnen langdurige impact hebben"

In de afgelopen jaren zijn er veel races bijgekomen op de Formule 1-kalender. Geen van deze nieuwe Grands Prix vindt plaats op het Afrikaanse continent. Lewis Hamilton baalt hiervan. De Britse zevenvoudig wereldkampioen geeft aan dat hij nog voor zijn pensioen wil racen in Afrika.

Veel coureurs pleiten al geruime tijd voor een Grand Prix op het Afrikaanse continent. Het lijkt er echter op dat alleen Zuid-Afrika een serieuze kanshebber is. In veel andere landen zijn geen circuits aanwezig en is er geen echte autosportcultuur. Daarnaast is het geen geheim dat Zuid-Afrika al meerdere keren zeer dichtbij een comeback op de kalender is geweest. Het bekende circuit van Kyalami zou dan de gastheer moeten worden.

Toerisme

Lewis Hamilton wil dat er snel wordt geracet in Afrika. De Britse Mercedes-coureur wil hier alles voor doen en legt zijn mening uit bij GQ: "Ik wil graag een race in Afrika. We zijn rijden al op elk ander continent. Wanneer je ergens een Grand Prix organiseert, dan brengt het veel aandacht en toerisme met zich mee, dat is geweldig voor de economie. Wanneer we reizen, dan hebben we de kans om echt samen te komen met de gemeenschap en we kunnen een langdurige impact hebben. Het zou niet zo moeten zijn dan je alleen een show opvoert en daarna weer vertrekt."

Zuid-Afrika

Achter de schermen lobbyt Hamilton al geruime tijd voor een race in Afrika. Hij heeft een aantal locaties in zijn hoofd en dat deelt hij: "Vorig jaar ben ik op rondreis geweest in Afrika. Ik ben hier hard voor aan het pushen. Ik ben de hele tijd aan het bellen en ik vraag de hele tijd hoe het nou met die Grand Prix zit. Ik wil daar racen voordat ik met pensioen ga. Ik heb op alle andere continenten geracet. Misschien gaan we naar Zuid-Afrika, Johannesburg zou geweldig zijn. Kaapstad zou ook leuk zijn."