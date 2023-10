Horner verwacht Mercedes-comeback: "Toto is een plannetje aan het smeden"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de Formule 1. Ze heersen en ze geven de concurrentie amper ruimte. Bij voormalig titelrivaal Mercedes zoekt men naar de juiste vorm en Red Bull-teambaas Christian Horner denkt dat zijn concullega Toto Wolff een plannetje aan het smeden is.

Onder leiding van Wolff was Mercedes van 2014 tot en met 2020 oppermachtig in de Formule 1. Na die jaren van dominantie vochten ze in 2021 een titanenduel uit met Red Bull Racing. Na een bizar spannende titelrace in Abu Dhabi ging de wereldtitel uiteindelijk naar Red Bull-coureur Max Verstappen, de constructeurstitel ging naar Mercedes. Daarna was het over en uit met de dominantie van Mercedes.

Plannetje

De verbale gevechten tussen Wolff en Horner werden daardoor ook spaarzamer. Horner maakt zich niet druk om die spelletjes. In gesprek met Sky Sports is hij er zelfs heel positief over: "Sport is geen sport als er geen rivaliteit is. We hebben niet zoveel van hem gezien in de afgelopen jaren, maar ik weet zeker dat hij een plannetje aan het smeden is. Er is vast iets waarmee ze aan de slag zijn gegaan. Het is ook een goed team en een heel erg groot team. Mercedes heeft ook nog eens geweldige coureurs."

Pijn

Horner verwacht dat Mercedes op een dag weer zal terugkeren aan de top van het veld. De Brit kent de pijn die hoort bij verliezen, hij leeft een beetje mee met Wolff en diens manschappen: "We hebben zes of zeven jaar die pijn gehad, maar we zijn nooit ons doel uit het oog verloren. Wij wilden het team zijn dat de dominantie verbrak. Er zal ook een moment komen waarop wij worden verslagen. Of Mercedes ons gaat verslaan, dat weten we niet."