Horner wil Lawson niets beloven voor 2025

Liam Lawson maakt momenteel veel indruk in de Formule 1. De Nieuw-Zeelandse AlphaTauri-invaller laat veel goede dingen zien, maar toch heeft hij geen zitje gekregen voor aankomend seizoen. Red Bull Racing-teambaas Christian Horner is tevreden over Lawson, maar hij wil hem geen garanties geven voor 2025.

Lawson is sinds de Grand Prix op het circuit van Zandvoort de vervanger van de geblesseerde Daniel Ricciardo. De Australiër brak tijdens de tweede vrije training in Nederland zijn middenhandsbeentje en hij staat sindsdien aan de kant. Het leek er op dat Lawson een goede kanshebber was voor een AlphaTauri-zitje voor 2024, maar teameigenaar Red Bull koos voor de diensten van Ricciardo en Yuki Tsunoda.

Lawson blijft wel aan en het lijkt er op dat Red Bull hem gaat klaarstomen voor een permanent zitje in 2025. Red Bull-teambaas Christian Horner wil dat in gesprek met Sky Sports niet bevestigen: "Er zijn geen garanties in het leven. Hij heeft het geweldig gedaan, hij heeft een enorme indruk bij ons achtergelaten. Hij heeft precies gedaan waar we om hadden gevraagd, namelijk de kans grijpen tijdens Daniels afwezigheid om te laten zien wat hij in huis heeft. Hij heeft veel hoofden doen draaien en dat heeft hem veel goeds gedaan."