Chandhok wijst vier mogelijke wereldkampioenen aan

De Formule 1 wordt momenteel gedomineerd door Max Verstappen. De dominantie van Verstappen betekent echter niet dat hij de enige coureur is die het in zich heeft om wereldkampioen te worden. Volgens Karun Chandhok zijn vier andere coureurs ook kampioensmateriaal.

Verstappen kan dit jaar voor het derde seizoen op rij wereldkampioen worden in de Formule 1. Bij een goed resultaat in de Sprint van volgende week in Qatar is de titel al binnen. Verstappen is niet de enige coureur die dit jaar veel lof ontvangt, ook zijn goede vriend Lando Norris valt in de smaak. De Britse McLaren-coureur is volgens velen ook in staat om in de toekomst wereldkampioen te worden.

Ook oud-coureur en huidig analist Karun Chandhok is van mening dat Norris wereldkampioen kan worden. De Indiër ziet echter nog meer kapers op de kust. In gesprek met OLBG legt Chandhok zijn redenatie over deze situatie uit aan de rest van de wereld: "Wat Lando kan bereiken hangt af van de auto en het team waarbij hij terecht komt. In deze nieuwe generatie hebben Norris, George Russell, Carlos Sainz en Charles Leclerc het allemaal in zich om wereldkampioen te worden als ze in de juiste auto zitten op het juiste moment."