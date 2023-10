Lawrence Stroll koopt extra aandelen in Aston Martin

Het team van Aston Martin is vernoemd naar het gelijknamige iconische Britse autobedrijf. Beide bedrijven zijn aan elkaar gekoppeld, ze zijn namelijk allebei eigendom van de steenrijke Canadees Lawrence Stroll. Hij heeft zijn macht nu nog meer uitgebreid, want hij heeft meer aandelen opgekocht.

Stroll kocht enkele jaren geleden het bekende automerk Aston Martin op. Met zijn bedrijf Yew Tree Consortium werd hij de grootste aandeelhouder en dus mocht hij met de scepter zwaaien. Hij vernoemde zijn Formule 1-team Racing Point direct naar Aston Martin en hij had grootste plannen. Dit jaar is het team voor het eerst echt succesvol in de koningsklasse van de autosport. Fernando Alonso scoorde namelijk meerdere podiumplekken.

Stroll heeft nu een nog groter belang in het autobedrijf aangeschaft. Volgens persbureau Reuters heeft Yew Tree Consortium nu 3,27 procent aan aandelen in Aston Martin erbij gekocht. Hierdoor heeft Stroll nu in totaal 26,23 procent van de aandelen van Aston Martin in zijn bezit. Hij is hiermee de grootste aandeelhouder. Ook het Saoedische investeringsfonds PIF en het Chinese autobedrijf Geely hebben veel aandelen in het merk. De Saoedische investeringen zijn niet vreemd, staatsoliebedrijf Aramco is immers één van de hoofdsponsors van het Formule 1-team van Aston Martin.