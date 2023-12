Lawrence Stroll ontkent geruchten over Aston Martin-verkoop

De steenrijke Canadese zakenman Lawrence Stroll is al jaren de eigenaar van het team van Aston Martin. Stroll steekt veel geld in het team én het merk Aston Martin. Recent gingen er geruchten rond over een mogelijke verkoop, maar volgens Stroll klopt er helemaal niets van deze verhalen.

Stroll heeft een aantal flinke veranderingen doorgevoerd binnen het team van Aston Martin. De Canadees, die ook de touwtjes in handen heeft bij het gelijknamige automerk, focuste zich bijvoorbeeld op de komst van een nieuw onderkomen voor de renstal. Dit jaar opende de nieuwe campus van Aston Martin de deuren én presteerde het team zeer goed. Toch gingen er geruchten rond over een verkoop van Aston Martin.

Speculaties

Lawrence Stroll heeft deze geruchten zelf ook gelezen. De vader van Aston Martin-coureur Lance Stroll geeft aan dat er helemaal niets van klopt en dat hij voorlopig nog niet wil stoppen met het project. In gesprek met The New York Times is Stroll hier zeer duidelijk over: "Ik heb helemaal geen idee waar deze speculaties vandaan komen. Ik heb dit soort verhalen recent in één of twee publicaties voorbij zien komen."

Commitment

Stroll heeft nog veel ideeën met zijn team. De steenrijke Canadees is daar nogal duidelijk over en hij ontkent de geruchten dan ook met klem: "Je gaat geen honderd miljoen pond steken in iets waarmee je de beste Formule 1-campus kan bouwen, als je de business wil gaan verlaten. Je gaat dan ook geen 400 nieuwe topmensen binnen halen als het je plan is om deze business achter je te laten. Ik heb met mijn commitment laten zien dat het niet verder weg kan zeggen van de waarheid."