'Aston Martin doet Newey concreet aanbod'

Red Bull-ontwerper Adrian Newey kan rekenen op veel aandacht in de paddock. Het is geen geheim dat de Brit zeer gewild is bij andere teams. Het lijkt er nu zelfs op dat Aston Martin pogingen waagt om Newey los te weken bij constructeurskampioen Red Bull Racing.

Newey is één van de belangrijkste mensen binnen het team van Red Bull. De Brit is verantwoordelijk voor alle kampioensbolides van het team. In de afgelopen weken werd hij al meerdere keren in verband gebracht met een overstap naar een ander team. Volgens Motorsport.com heeft Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll in Jeddah een concreet aanbod aan Newey gedaan. De topontwerper schijnt dit aanbod niet direct te hebben afgewezen.

Volgens Motorsport.com zaten Stroll en Newey in hetzelfde hotel in Jeddah. Aangezien Newey het eerste bod niet af heeft gewezen, is er volgens het medium direct een tweede ontmoeting afgesproken. Het is onbekend wanneer deze meeting zal plaatsvinden, en of deze mogelijk al heeft plaatsgevonden. Newey beschikt nog wel over een meerderjarig contract bij Red Bull, maar Stroll beschikt over genoeg geld. Newey werd recent ook al in verband gebracht met een overstap naar Aston Martin. Ook de naam van Max Verstappen viel toen, de Nederlandse wereldkampioen werd eerder ook in verband gebracht met Mercedes.