Aston Martin blijft Formule 1 trouw tot en met 2030

Het team van Aston Martin is goed aan het nieuwe seizoen begonnen. De Britse renstal bevindt zich weer aan de kop van het middenveld en Fernando Alonso verkeerd weer in bloedvorm. Daarnaast heeft het merk Aston Martin nu besloten om de sponsoring in ieder geval door te trekken tot en met minimaal 2030.

Aston Martin is sinds 2021 de naamgever van het team dat eerst bekend stond onder de naam Racing Point. De Canadese zakenman Lawrence Stroll kocht Aston Martin en verbond het merk gelijk aan zijn Formule 1-team. Met Fernando Alonso hebben ze momenteel een echte superster onder contract staan. Hij heeft dit seizoen nog geen podiumplek gepakt, maar hij is wel zeer tevreden. De Spaanse tweevoudig wereldkampioen zette vorige week zijn handtekening onder een nieuw contract.

Ook het merk Aston Martin zal voorlopig niet uit de Formule 1 gaan verdwijnen. De ambities zijn groot en dat blijkt ook uit de nieuwe samenwerking met Honda die vanaf 2026 ingaat. Lawrence Stroll legt het uit aan The Times: "De Formule 1 hielp ons om de aard van onze business te veranderen en dat geeft ons de tools om de performance en geloofwaardigheid uit de Formule 1 in onze auto's te stoppen. Niet alleen geeft de sport ons een publiek van 2,3 miljard kijkers die onze mooie groene auto's zien rijden, het brengt ook een verjonging van ons klantenbestand teweeg."