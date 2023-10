Norris grapt: "Kan tenminste met één Red Bull-coureur vechten"

Het team van McLaren heeft dit seizoen een opvallende opmars gemaakt. De Britse renstal begon het seizoen in het achterveld en nu strijden ze vrijwel elk weekend mee om de podiumplaatsen. Lando Norris is blij dat hij weer met de Red Bulls kan vechten, hij grapt dat hij in ieder geval één Red Bull-bolide aankan.

De opmars van McLaren was zeer opvallend. De Britse renstal had een auto gebouwd die aan het begin seizoen een flinke achterstand had. Norris en zijn debuterende teamgenoot Oscar Piastri kwamen in de eerste races amper in de buurt van de punten. Men introduceerde meerdere ingrijpende updates waarna het steeds beter ging. Vorige week in Japan stonden Norris en Piastri voor het eerste gezamenlijk op het podium.

Top zes

Norris is enorm trots op de opmars van zijn werkgever. De Brit is dit weekend te gast bij de Ryder Cup. Op de golfbanen bespreekt hij zijn huidige seizoen met Sky Sports: "Ik denk dat het wel duidelijk is dat we een aantal, grote stappen hebben gezet. Ik denk dat we het ergste nu achter de rug hebben. Er zullen niet zulke slechte races volgen zoals we aan het begin van het jaar hadden. Misschien kunnen we niet altijd om het podium vechten, maar zeker wel voor de top zes. Als we vechten voor het podium is het een stuk leuker, dus dat is vanaf nu mijn doel."

Red Bull

Norris weet dat het team van Red Bull Racing momenteel nog te sterk is. De Britse McLaren-coureur is in ieder geval blij dat hij soms kan vechten met de Red Bulls. Aangezien Sergio Perez momenteel kampt met een flinke vormdip, vecht Norris vooral met Max Verstappen. Norris kan het niet laten om te grappen over de huidige situatie: "Ik denk dat we nu hebben bewezen dat we de strijd aan kunnen gaan met Ferrari, Mercedes en soms Red Bull. Nou ja, met één van hun coureurs"