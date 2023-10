Chandhok ziet Verstappen als één van de beste coureurs ooit

Max Verstappen is bezig met een zeer sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij. Veel kenners zijn onder de indruk van de prestaties van Verstappen, volgens Karun Chandhok hoort de Nederlander bij de beste Formule 1-coureurs ooit.

Verstappen wordt volgende week in Qatar vrijwel zeker wereldkampioen. De Red Bull-coureur heeft genoeg aan een goed resultaat in de Sprint om de wereldtitel te claimen. Verstappen is bezig met een sterk seizoen waarin hij amper foutjes maakte en waarin hij slechts drie races niet wist te winnen. Alleen zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Perez (twee keer) en Ferrari-coureur Carlos Sainz wisten Verstappen dit seizoen te verslaan.

Lijstje

Veel kenners en volgers zijn onder de indruk van de huidige prestaties van Verstappen. Ook oud-coureur en analist Karun Chandhok klapt zijn handen stuk voor Verstappen. In gesprek met OLBG spreekt Chandhok zich over deze zaak uit: "Ik denk dat Max puur op basis van talent bij de absolute topcoureurs die we ooit in deze sport hebben gezien hoort. Ik vin dat hij de top vormt samen met Ayrton Senna, Jim Clark, Lewis Hamilton, Michael Schumacher en Alain Prost."

Statistiek

Chandhok vindt het wel lastig om aan te wijzen welke coureurs tot de top van de sport behoren. De Indiër geeft aan dat hij niet graag naar de cijfers kijkt: "Ik ben geen groot fan van statistieken gebruiken om een verhaal te vertellen. Dat is één deel van het verhaal. Clark reed bijvoorbeeld in een gevaarlijke periode, hij won twee wereldtitels en daarna kon hij niet verder. Senna had niet de kans op 1994 uit te rijden. Maar, Max is ongetwijfeld op weg om één van de beste coureurs ooit te worden."