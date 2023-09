Newey keek naar Mercedes-design: "Dan moet je kiezen"

Afgelopen jaar gingen er nieuwe technische regels gelden in de Formule 1. Het team van Red Bull Racing gokte goed met hun ontwerp en dat zorgt voor de huidige dominantie. Adrian Newey is verantwoordelijk voor dit design en hij stelt dat het de goede keuze was om vast te houden aan de eigen keuzes.

De teams kwamen vorig seizoen vrijwel allemaal met opvallende designs naar buiten. Red Bull koos uiteindelijk voor het succesvolste ontwerp aangezien ze oppermachtig zijn in de Formule 1. Het team van Mercedes koos voor het veelbesproken zeropod-design. De sidepods waren hier afwezig en dat zorgde voor veel verbazing in de paddock. Het design werkte niet zoals men had gehoopt, maar toch verschenen ze er dit jaar weer mee aan de start.

Na een aantal tegenvallende resultaten koos ook Mercedes voor een ander design. Red Bull-ontwerper Adrian Newey geeft toe dat er werd gekeken naar de zeropods. In de podcast Beyond the Grid legt hij uit hoe dit in zijn werk ging: "Vorig jaar kozen we voor een bepaalde richting met de sidepods en het concept van de auto. Wat wij deden was bijna het tegenovergestelde van Mercedes. Ze waren vorig jaar soms heel competitief, ze wonnen bijvoorbeeld in Brazilië. Je moet dan kiezen, ga je research doen naar dat design of blijf je bij je eigen keuze. Ons gevoel zei dat we naar onszelf moesten kijken."