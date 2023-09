Perez hekelt kritiek: "Bij Russell hoorde je niemand"

Sergio Perez heeft een aantal teleurstellende Grands Prix achter de rug. In Singapore en Japan maakte hij veel brokken en hij ontving ook veel kritiek. Perez is het hier niet mee eens, hij stelt dat er met twee maten wordt gemeten. Hij gebruikt de crash van George Russell in Singapore als voorbeeld.

Perez kreeg in de slotfase van de Singaporese Grand Prix een tijdstraf omdat hij Alexander Albon van de baan had geduwd. In Japan maakte hij het afgelopen weekend helemaal bont. Hij raakte betrokken bij een incident bij de start waarna hij tijdstraffen ontving voor een foutje tijdens de Safety Car en een crash met Kevin Magnussen. Na afloop ontving hij veel kritiek van kenners, het verschil met zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen was namelijk heel groot.

Russell

Perez kan zich niet vinden in de kritiek. De Mexicaan vindt dat er met twee maten wordt gemeten. Hij was aanwezig bij een evenement op de Ford Campus in Mexico en daar vergeleek hij zijn situatie met die van George Russell in Singapore: "Hij crashte in de laatste ronde toen hij aan het vechten was voor de tweede plaats, maar niemand had het daar over. Als zoiets gebeurt bij Red Bull, dan zijn er gelijk driehonderd mensen in de media die zeggen dat je moet worden vervangen."

Mexico

Perez ziet ook nog een andere reden voor de kritiek die hij ontvangt. Hij is namelijk van mening dat zijn afkomst een mogelijke rol speelt in deze zaak. Tijdens het evenement legt hij dit uit: "Dit soort dingen gebeuren nou eenmaal in de Formule 1 en zo gaan dingen nou eenmaal in een team, maar ik denk dat het er ook mee te maken heeft dat ik Mexicaans ben. Ik ben trots op het feit dat ik Mexicaans ben en ik ben trots dat ik zo'n support krijg die maar weinig coureurs hebben ontvangen. Ik ben er trots op dat ik mijn land mag vertegenwoordigen."