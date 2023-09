Steun voor Marko in Perez-kwestie: "Hij provoceert graag"

Helmut Marko zorgde eerder deze maand voor veel ophef in Mexico. De Red Bull-adviseur sprak zich op onhandige wijze uit over de focus van Sergio Perez. Marko ging diep door het stof, maar in Mexico is men nog steeds woeden. Hij krijgt nu echter steun uit onverwachte hoek.

Marko zorgde daags na de Italiaanse Grand Prix voor een enorme rel. De Oostenrijkse teamadviseur sprak zich uit over Red Bull-coureur Sergio Perez. Hij probeerde zijn punt te maken, maar hij gebruikte daarbij de term 'Zuid-Amerikaan'. In Mexico was men woest dat Marko iemands afkomst koppelt aan prestaties. Marko ging diep door het stof en hij bood tweemaal zijn excuses aan. Desalniettemin waren veel Mexicanen nog steeds boos.

Maar, niet iedereen in Mexico is boos op Marko. De Oostenrijker krijgt steun van een grote naam in de Zuid-Amerikaanse autosport. De populaire commentator Fernando Tornillo verdedigt Marko in gesprek met Esto: "De Mexicaanse fans moeten wat Marko heeft gezegd met een glimlach accepteren. Ze kunnen niet alles wat hij zegt zo opblazen. Hij provoceert nu eenmaal graag. Wat hij echt doet, is het motiveren van de coureurs. Hij is alleen wel een harde man. Hij doet dit om de coureurs te porren, zodat ze beter presteren. Ik denk dat dit is waarom hij dit over Checo zei."