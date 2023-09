Horner flirt weer met Norris: "Generatie met veel talent"

Het Red Bull Racing-contract van Sergio Perez loopt eind 2024 af. Het is nog maar de vraag of hij daarna een nieuw contract krijgt of niet. Er liggen in ieder geval meerdere kapers op de kust. Red Bull-teambaas Christian Horner laat weten dat hij gecharmeerd is van Lando Norris.

McLaren-coureur Norris wordt gezien als één van de grootste talenten van het huidige startveld. De Britse coureur beschikt echter over een contract tot en met 2025. Daarnaast wil het team van McLaren het huidige contract graag verlengen aangezien ze onder de indruk zijn van Norris. De Britse coureur werd in de afgelopen maanden veelvuldig in verband gebracht met Red Bull. Hij is één van de beste vrienden van Max Verstappen en de top van Red Bull ziet het wel in hem zitten.

Norris

Red Bull-teambaas Christian Horner heeft nog steeds veel interesse in de diensten van Norris. De teambaas spreekt zich uit in een interview met Sky Sports: "Lando is een geweldige coureur. Hij is een groot talent, een grote persoonlijkheid en hij is uiteraard één van de coureurs die je in de gaten houdt. Er zijn momenteel echter veel meer coureurs waar je naar kijkt. Er is momenteel een generatie met ontzettend veel talent."

Niet eenvoudig

Horner ziet dat er veel interesse is in het zitje naast Verstappen. Red Bull heeft zelf veel coureurs onder contract staan en Norris vinden ze ook interessant. Horner geeft echter aan dat het gaat om een lastige taak: "Het is niet eenvoudig om de teamgenoot van Max te zijn. Sommige gasten durven die uitdaging aan het gaan en sommige gasten niet. Natuurlijk houden we naast de coureurs die we al hebben ook coureurs buiten ons team in de gaten. Je kan je voorstellen dat er vanuit verschillende kanten interesse is in het stoeltje."