Newey baalt van stuk gelopen gesprekken met Ferrari

Adrian Newey heeft in zijn lange loopbaan voor veel grote teams in de internationale autosport gewerkt. Momenteel is hij al vele jaren werkzaam bij Red Bull Racing. De Brit had ook voor het team van Ferrari kunnen werken en hij geeft aan toch een beetje spijt heeft van het afwijzen van de Italiaanse renstal.

Newey heeft in zijn leven meerdere aanbiedingen gehad van Ferrari. In 1993 klopte de iconische Italiaanse renstal voor het eerst aan bij de Brits topontwerper. Newey was op dat moment nog werkzaam in de IndyCar-klasse. Hij vond het aanbod van Ferrari aantrekkelijk, maar vanwege privéomstandigheden besloot hij het toch niet te doen. Zijn loopbaan bracht hem daarna bij Red Bull waar hij nu al vele jaren succesvol is.

Newey heeft daarna nog een keer met Ferrari gesproken. Niet omdat hij Red Bull wilde verlaten, maar omdat hij gefrustreerd was. In de podcast Beyond the Grid legt Newey de situatie uit: "Mijn gesprekken met Ferrari in 2014 kwamen tot stand door frustratie. Ik wilde niet weg bij Red Bull, maar door de samenwerking met Renault zaten we in een vervelende positie. Ze hadden immers nog geen competitieve hybridemotor gebouwd. Dat gebeurt als je voor het eerst samenwerkt. Toen Christian, Helmut en ik op bezoek gingen bij Carlos Ghosn schrokken we."

Voormalig Renault-topman Ghosn liet de top van Red Bull weten dat hij geen interesse had in de Formule 1, maar dat hij het project alleen maar liet draaien omdat het moest van de marketingafdeling. Newey ging daarop in gesprek met Ferrari en hij baalt stiekem dat er nooit een deal kwam: "Als het aankomt op de emotionele stand van zaken, dan heb ik er wel spijt van gehad. Het gaat zoals het gaat. Ik had bijvoorbeeld ook wel samen willen werken met Alonso of Hamilton. Dat had ook een geweldige uitdaging kunnen zijn. Maar, dit zijn de omstandigheden en hier moeten we het mee doen."