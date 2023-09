Newey geniet: "Grootste succes dat ik ooit heb meegemaakt"

Adrian Newey heeft in zijn lange loopbaan voor de grootste teams in de autosportwereld gewerkt. De Britse topontwerper werkt nu al geruime tijd voor Red Bull Racing. De Oostenrijkse renstal is dit jaar oppermacht en ze hebben tot nu toe slechts één race niet gewonnen. Newey vindt het huidige seizoen het grootste succes uit zijn loopbaan.

Newey wordt gezien als één van de beste mensen in zijn vakgebied. De Brit is verantwoordelijk voor alle titel winnende wagens van Red Bull Racing, ook de huidige succesauto is dus afkomstig van zijn hand. Newey wordt veelvuldig geprezen, maar hij begeeft zich tegenwoordig vooral op de achtergrond. De topontwerper focust zich vooral op zijn werk en dat is dus terug te zien bij de zeer succesvolle RB19.

Newey is enorm trots op de huidige resultaten van Red Bull. De Britse topontwerper heeft al veel titels gewonnen, maar ook hij stelt dat zijn werkgever momenteel bezig is met iets unieks. In de podcast Beyond the Grid spreekt hij zich uit: "Dit is zeker het grootste succes dat ik ooit heb meegemaakt. Ik heb het geluk gehad om betrokken te zijn bij de auto's die in het verleden enorm dominant waren, maar die hadden niet de constantheid die we nu hebben."