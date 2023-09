Lawson ontevreden na sterke prestatie: "Ik heb geen zitje"

Liam Lawson beleefde afgelopen weekend in Japan wederom een goede race. De Nieuw-Zeelandse AlphaTauri-invaller maakte geen fout en hij kwam weer voor zijn teamgenoot Yuki Tsunoda over de finish. Toch was hij niet tevreden met zijn resultaat, want hij heeft voor volgend seizoen geen stoeltje.

Voorafgaande de Japanse Grand Prix werd bekend dat AlphaTauri voor 2024 kiest voor de diensten van Yuki Tsunoda en Daniel Ricciardo. Dat betekent dat Lawson weer genoegen moet nemen met een reserverol. Het is opvallend aangezien de Nieuw-Zeelander zeer goed presteert als de vervanger van de geblesseerde Ricciardo. Voor volgend seizoen heeft Lawson nog geen stoeltje en het lijkt er op dat hij zich volledig zal gaan richten op zijn reserverol.

Lawson reed afgelopen weekend in Suzuka zijn mogelijk voorlopige laatste Grand Prix. De kans is immers vrij groot dat Ricciardo in Qatar weer fit is. Lawson pakte in Japan geen WK-punt, maar hij finishte wel voor teammaat Tsunoda. In gesprek met de media-afdeling van de Formule 1 is hij echt niet tevreden: "Ik ben hier niet blij mee. Ik wil dat zitje hebben en ik heb er nu geen. Ik doe dus elke keer mijn best als ik in de auto zit, blijf dat doen zolang ik mag rijden."