Marko verwacht prijzig feestje in Qatar: "Opletten met de budgetcap!"

Het team van Red Bull Racing werd afgelopen weekend in Japan constructeurskampioen. De Oostenrijkse renstal had genoeg aan de zege van Max Verstappen om de titel te prolongeren. De Nederlander kan over anderhalve week zelf ook wereldkampioen worden. Helmut Marko belooft dat er een feestje zal worden georganiseerd als Verstappen kampioen wordt in Qatar.

Verstappen is bezig met een ijzersterk seizoen in de Formule 1. Red Bull had dan ook genoeg aan de zege van Verstappen om de constructeurstitel te prolongeren. De Nederlander is zelf ook dichtbij zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. In Japan werd er afgelopen weekend al een klein feestje gevierd, maar in Qatar wil Red Bull dat nog eens dunnetjes overdoen. Verstappen kan daar al in de Sprint kampioen worden.

Planning

Red Bull-adviseur Helmut Marko was niet aanwezig bij het kleine feestje na afloop van de Japanse Grand Prix. De Oostenrijker verliet direct het circuit en hij legt dit uit aan zijn landgenoten van ORF: "We hadden een krappe planning. De engineers en de monteurs moesten om tien uur in Tokio zijn, dus ze moesten om vijf uur weg uit Suzuka. We moeten dan ook nog wat werkzaamheden verrichten voordat we naar Doha gaan."

Budgetcap

In Qatar moet het echte Red Bull-feestje gaan losbarsten. De titelprolongatie van Verstappen betekent veel voor het team en iedereen is daar mee bezig. Marko wil daar graag een feestje vieren en hij legt dit op een grappende manier uit aan ORF: "Hopelijk hebben we daar een feestje. Het wordt wel een peperduur feestje, want er is wel alcohol in Qatar, maar je schrikt je rot van de prijzen. We moeten echt voorzichtig zijn met de budgetcap!"