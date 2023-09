Verbazing over Perez: "Normaal gesproken is hij dan briljant"

Sergio Perez ontvangt veel kritiek naar aanleiding van zijn tegenvallende Japanse Grand Prix van afgelopen weekend. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur was op het circuit van Suzuka betrokken bij meerdere incidenten. Volgens Jolyon Palmer was de inhaalactie van Perez op Kevin Magnussen veel te ambitieus.

Perez raakte in de openingsronde van de Japanse Grand Prix de wagen van Lewis Hamilton. Hierdoor raakte zijn voorvleugel beschadigd en moest Perez de pitlane opzoeken. Op dit moment was de Safety Car op de baan gekomen en Perez maakte een foutje. Hij ontving hiervoor een tijdstraf en in de jacht op een betere klassering ging hij weer de mist in. Hij raakte de Haas van Kevin Magnussen waarna hij zijn tweede tijdstraf ontving.

Zijn incident met Magnussen zorgde voor veel ophef. Volgens veel kenners was dit namelijk een enorme fout. Ook oud-coureur en huidig analist Jolyon Palmer is kritisch. In zijn analyse op de website van de Formule 1 spreekt de Brit zich uit: "Dit was echt een heel slechte move. Ik denk dat hij zich momenteel niet goed genoeg voelt als het aankomt op wiel-aan-wiel gevechten. Normaal gesproken is hij een coureur die briljant is in dat soort duels. Dat hebben wij bij Red Bull en eerder in zijn loopbaan gezien. Hij is dan sterk bij het remmen, maar dit was echt dezelfde fout als in Singapore."