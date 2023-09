Sainz verwacht McLaren te kunnen verslaan

Het team van McLaren is bezig met een sterke reeks in de Formule 1. De Britse renstal was in de afgelopen twee raceweekenden zeer snel. Ze konden het tempo van de Ferrari's makkelijk bijhouden en ze vormden vaak zelfs het tweede team achter Red Bull. Carlos Sainz gaat er echter vanuit dat Ferrari in de aankomende races weer sneller is dan McLaren.

McLaren heeft zich in de afgelopen maanden herpakt. Na een zeer tegenvallende start van het seizoen heeft de Britse renstal de weg omhoog weer gevonden. In de afgelopen twee raceweekenden in Singapore en Japan werd dat nog maar eens duidelijk. Lando Norris stond in beide races op het podium en Oscar Piastri mocht afgelopen weekend in Japan voor het eerst ook het podium betreden.

Ferrari-coureur Carlos Sainz schreef de Grand Prix van Singapore op zijn naam, maar hij zag daar wel dat Norris bijna net zo snel was als hij. In Japan werden de beide Ferrari's redelijk eenvoudig verslagen door de McLarens. Sainz maakt zich echter geen zorgen. In gesprek met RaceFans stelt de Spanjaard dat Ferrari in de komende races gaat terugslaan: "Als we naar circuits met meer langzamer gedeeltes gaan, zoals Mexico en zelfs Austin, dan zijn we gewoon gelijkwaardig. We zullen daar echt gaan racen met de McLarens."