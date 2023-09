Perez wil thuisrace winnen zonder hulp van Verstappen

De kans dat Sergio Perez dit seizoen wereldkampioen wordt, is vrijwel nul. Zijn Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen kan in de sprintrace in Qatar zijn titel gaan prolongeren. Perez heeft zichzelf een ander doel gesteld: zijn thuisrace in Mexico winnen. Hij wil dit doen zonder de hulp van Verstappen.

Perez begon goed aan het huidige seizoen. Met zeges in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan leek hij een echte titelkandidaat te zijn, maar daarna gooide Perez zijn eigen glazen in. De Mexicaan wordt vrijwel elk weekend verslagen door zijn ijzersterke teamgenoot Max Verstappen. Dat betekent dus ook dat Verstappen heel dichtbij zijn derde wereldtitel is, Perez moest op zoek gaan naar een ander doel.

Droom

De Mexicaan heeft namelijk een groot doel voor ogen. Hij wil later dit seizoen zijn landgenoten laten juichen tijdens zijn thuisrace in Mexico-Stad. In een interview met De Limburger legt Perez het uit: "Op wereldkampioen worden na is het mijn grootste droom. Een zege in Mexico betekent alles voor mij. Het is ieder jaar weer een uitputtingsslag. Het is mijn thuisrace en een week eerder rijden wij in Austin. Er komt veel op mij af rondom die races, maar zodra het vizier dichtgaat focus ik mij op racen. Ik ga er alles aan doen om in Mexico te winnen."

Hulp

Perez heeft in de afgelopen jaren veelvuldig zijn teamgenoot Verstappen geholpen. De Nederlander kan zijn teamgenoot dan ook een dienst bewijzen door iets soortgelijks te doen in Mexico. Perez laat weten dat hij hier helemaal niet op zit te wachten: "Of ik aan Verstappen ga vragen of hij mij daar wil laten winnen? Nee, want anders zou die overwinning niets voor mij betekenen. Ik wil het op eigen kracht doen."