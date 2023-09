Horner ziet hongerige Verstappen: "Hij laat zich niet leiden door records"

Max Verstappen is hard op weg naar zijn derde wereldtitel op rij in de Formule 1. De Nederlander wordt gezien als één van de beste coureurs van zijn generatie. Kenners denken dat Verstappen de records van Lewis Hamilton en Michael Schumacher kan evenaren. Volgens Christian Horner is Verstappen daar niet mee bezig.

Verstappen is bezig met een geweldig seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur heeft dit seizoen slechts drie Grands Prix niet gewonnen en hij kan in de Qatarese sprintrace zijn wereldtitel gaan prolongeren. Hij maakt dit seizoen veel indruk en hij heeft al meerdere grote records verbroken. Kenners denken ook dat hij de zeven wereldtitels van Hamilton en Schumacher kan gaan evenaren of zelfs verbreken.

Winnen

Verstappen zelf heeft al meerdere keren aangegeven dat hij hier helemaal niet mee bezig is. De Nederlander wil vooral racen. Red Bull-teambaas Christian Horner bevestigt dat in gesprek met Motorsport.com: "Volgens mij is hij hier niet al te veel mee bezig. De titels betekenen veel voor hem, maar hij laat zich niet leiden door de records. Hij is gewoon dol op winnen. Hoe competitief hij is, was afgelopen weekend ook weer goed te zien vanaf de allereerste ronde van de eerste vrije training."

Honger

Horner wil niet zeggen dat Verstappen in staat is om de records van Schumacher en Hamilton te evenaren. Wel ziet de Brit gelijkenissen met Schumacher: "Max heeft die honger, de vastberadenheid en de kwaliteiten, maar hij weet het ook allemaal te kanaliseren. Hij laat zich niet afleiden door randzaken die bij het racen komen kijken. Hij is gewoon een echte racer. Als hij niet op het circuit aan het racen is, dan rijdt hij op een virtueel circuit. Dit is zijn passie, dit is wat hij het liefste doet."