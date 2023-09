Perez geeft toe: "Heb mental coach in de arm genomen"

Sergio Perez is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur begon zeer sterk met twee zeges, maar daarna zakte zijn prestaties in. Hij zakte door het ijs en hij had het op mentaal vlak niet makkelijk. Perez geeft nu toe dat hij hulp heeft gezocht van een mental coach.

Perez begon vol ambitie aan het huidige Formule 1-seizoen. De Mexicaanse Red Bull-coureur kon zijn teamgenoot Max Verstappen aardig bijhouden. Hij schreef de Grands Prix van Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan op zijn naam en het leek er op dat hij echt mee kon doen om de titel. Maar, daarna zakte hij door het spreekwoordelijke eis. Terwijl Verstappen steeds meer en meer begon te presteren, worstelde Perez met zijn vorm.

Vrolijke vader

De Mexicaan ontving veel kritiek en men vroeg zich af wat er was gebeurd. Perez leek het zelf ook niet te weten en er gingen zelfs geruchten rond over een Red Bull-exit. In een openhartig interview met De Limburger deelt Perez hoe hij zich nu voelt: "De Formule 1 is mijn sport, het is mijn leven, het is mijn passie. Als je het dan zo zwaar hebt, is het moeilijk om thuis bij je vrouw en kinderen vrolijk te zijn. Ik heb daarom een mental coach in de arm genomen, want mijn familie verdient het om ook een vrolijke vader te hebben."

Betere versie

Perez gebruikt zijn gesprekken met zijn coach niet alleen om zijn thuissituatie te verbeteren. Vanzelfsprekend wil de Mexicaan ook op de circuits beter voor de dag komen. Hij geeft dit eerlijk toe: "Samen met mijn coach ben ik aan de slag gegaan om thuis, maar ook op het circuit een betere versie van mijzelf te worden. Hierdoor heb ik de positiviteit weer teruggevonden. Ik ben 33, maar ik leer wel elke dag. Op het circuit, maar zeker ook daarbuiten. Mede daardoor zal ik nooit genoeg krijgen van de Formule 1. Het is echt geweldig wat deze sport mij elke dag geeft."