Norris kwaad op Perez: "Ik zat te schelden in mijn helm"

Sergio Perez heeft zich dit weekend niet populair gemaakt bij zijn collega's. De Mexicaan ramde eerst de Haas van Kevin Magnussen en daarna veroorzaakte hij ook chagrijn bij Lando Norris. De Brit wist niet wat hij moest doen tijdens een virtuele Safety Car-fase, dit kwam door het gedrag van Perez.

Perez raakte in de openingsfase van de Japanse Grand Prix betrokken bij meerdere incidenten. Het kostte hem twee voorvleugels en twee tijdstraffen. Na zijn incident met Magnussen reed Perez zeer langzaam over de baan, hij had inmiddels ook een Virtual Safety Car veroorzaakt door zijn crash. Norris kwam tijdens deze fase vast te zitten achter de langzaam rijdende Mexicaan, dat zorgde voor veel frustratie.

Probleem

Norris liep hierdoor een grotere achterstand op raceleider Max Verstappen op. Na afloop liet hij dan ook weten wat hij van de actie van Perez vond. In gesprek met de internationale media is hij fel: "Ik weet niet wat daar gebeurde. Hij moet haast wel een probleem hebben gehad. Je kan alleen niemand inhalen tijdens de VSC, tenzij de andere coureur overduidelijk een probleem heeft. Ik wist niet of dat het geval was, hij kon ook bezig zijn met het afremmen van mij."

Schelden

Door deze toestand verloor Norris veel tijd op Verstappen en liepen de Ferrari's flink op hem in. Perez heeft hem dus veel tijd doen verliezen en dat zorgde voor frustratie: "Ik wist niet of ik het risico kon nemen om hem in te halen. Checo reed echt heel langzaam en toen die Virtual Safety Car op het punt stond om weg te gaan, crashte hij bijna in mij! Ik had echt geen flauw idee wat hij aan het doen was, ik was aan het schreeuwen en aan het schelden in mijn helm."