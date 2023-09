Grote complimenten voor Honda: "Je kan nu zeggen dat het de juiste keuze was"

Het team van Red Bull Racing kroonde zich afgelopen weekend in Japan tot constructeurskampioen. Ze deden dat dus in het thuisland van Honda. De Japanners zijn officieel gezien niet meer de motorleverancier van Red Bull, maar ze werken nog wel samen. Franz Tost heeft altijd vertrouwen gehad in Honda.

Honda nam na 2021 officieel afscheid van Red Bull Racing en zusterteam AlphaTauri. De Japanse fabrikant was sinds 2019 de motorleverancier van Red Bull en werkte sinds het jaar daarvoor al samen met het toenmalige Toro Rosso. In 2021 werden ze dus kampioen met Red Bull en daarna bleven ze nog samenwerken met de teams. De krachtbronnen dragen niet meer de naam van Honda, maar ze worden nog wel geproduceerd door de Japanners.

Afzwaaiend AlphaTauri-teambaas Franz Tost heeft altijd vertrouwen gehad in Honda. Tost is heel erg te spreken over de samenwerking. In gesprek met de media-afdeling van Honda Racing legde Tost het uit: "Ik kon simpelweg niet geloven dat Honda niet in staat was om een winnende Power Unit te maken in de Formule 1. Ik wist honderd procent zeker dat we goed met ze konden samenwerken. In 2017 vroegen sommige mensen in de paddock zich af waarom we dit gingen doen. Ik zei tegen ze dat ze na vijf jaar nog maar eens terug moesten komen. Ik denk dat je nu wel kan stellen dat dit de juiste keuze was."