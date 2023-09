Glock ziet Perez worstelen: "Hij heeft het mentaal moeilijk"

Sergio Perez beleefde afgelopen weekend een zeer teleurstellende Japanse Grand Prix op het circuit van Suzuka. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur raakte betrokken bij meerdere incidenten en hij viel uiteindelijk uit. Timo Glock denkt dat de problemen van Perez worden veroorzaakt door mentale problemen.

Perez viel afgelopen weekend uit na een voor hem incidentrijke race in Japan. De Mexicaan raakte bij de start de Mercedes van Lewis Hamilton en hierdoor moest hij de pitlane opzoeken voor een nieuwe voorvleugel. Even later raakte Perez wederom betrokken bij een incident. Ditmaal raakte de Mexicaan de Haas van Kevin Magnussen. De Deen werd achterstevoren getikt en de wedstrijdleiding wees Perez als schuldige aan. Even later gaf Perez op.

Mentaal

Het is overduidelijk dat Perez kampt met vormproblemen. Hij is al maanden veel langzamer dan zijn teamgenoot Max Verstappen. Voormalig Formule 1-coureur Timo Glock vraagt zich in zijn column voor het Duitse Sky Sports af wat er aan de hand is: "Sommige fouten van Perez zijn door zijn ervaring echt onbegrijpelijk, hij bevindt zich hierdoor in een lastige positie. Tegenover Verstappen heeft hij geen kansen meer en steeds vaker wordt zijn limiet zichtbaar. Hij heeft het waarschijnlijk mentaal heel erg moeilijk."

Coureurs

Na maanden vol geruchten liet Red Bull eerder al weten dat Perez ook in 2024 voor het team rijdt. Glock ziet dat er meerdere opties liggen voor Red Bull in de nabije toekomst: "Red Bull heeft relatief duidelijk gezegd dat Perez ook volgend seizoen de teamgenoot van Verstappen is. Ze hebben wel bepaalde coureurs zoals Daniel Ricciardo, Liam Lawson en Yuki Tsunoda achter de hand. Die jongens kunnen het zitje overnemen van Perez als hij niet presteert."