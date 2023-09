Vasseur grinnikt om Red Bull-strategie: "Hadden wij anders gedaan"

Het team van Red Bull Racing verraste afgelopen weekend met een bijzondere truc. Sergio Perez had een tijdstraf ontvangen, maar hij was al uitgevallen. Hij werd de baan weer opgestuurd om alsnog zijn straf in te lossen. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kon hier wel om lachen, hij stel dat zijn team dit nooit zou doen.

Perez ontving afgelopen weekend in Japan meerdere tijdstraffen. Zijn tweede tijdstraf ontving hij voor een crash met Kevin Magnussen. De stewards wezen Perez als schuldige aan en ze gaven hem een tijdstraf van vijf seconden, op dat moment had de Mexicaan zijn Red Bull-bolide echter al in de pitbox geparkeerd. Red Bull bekeek daarna het regelboek en ze besloten Perez voor een tweetal rondjes de baan op te sturen om zijn tijdstraf in te lossen.

Slim

Het moment werd met veel verbazing bekeken omdat deze tactiek vrijwel nooit voorkomt. Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur kon er stiekem wel om lachen. Vasseur deelde zijn mening in gesprek met de internationale media: "Het was een slimme actie om de straf van vijf plekken te ontwijken voor het aanstaande raceweekend. Je moet niet aan mij vragen of dat een goed idee is, want ik maak de regels niet!"

Andere aanpak

Vasseur denkt tevens dat zijn team in eenzelfde situatie anders had gereageerd. De Fransman keurt de truc van Red Bull niet af, maar hij vond het geen slimme zet van de Oostenrijkse renstal: "Wat ik wel weet, is dat ik best verrast was toen ze de auto van Perez naar binnen haalden en toen ze stopten. Wij hadden in zo'n soort situatie eerst eventjes die straf afgewacht en ingelost. Ik denk dat ze daar toen ook wel achter kwamen."