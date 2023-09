Verstappen schat nieuwe titel hoger in dan die van 2022

Max Verstappen hielp zijn team Red Bull Racing afgelopen weekend in Japan aan de constructeurstitel. Zijn zege op het circuit van Suzuka was genoeg voor titelprolongatie voor Red Bull. Met nog zes races te gaan kan niemand Red Bull meer inhalen. Verstappen schat deze titel hoger in dan de titel van vorig jaar.

Red Bull was vorig seizoen ook machtig in de Formule 1, maar in de eerste seizoenshelft had het team toen wel stevige concurrentie van Ferrari. Dit seizoen is alles anders en heeft Red Bull eigenlijk geen tegenstanders. Alleen in de kwalificatie konden andere coureurs in de buurt komen. Op de Grand Prix van Singapore na werden alle races gewonnen door een Red Bull-coureur, Verstappen stond in al die gevallen tenminste op het podium.

De Nederlander kan zelf over twee weken wereldkampioen worden in Qatar. Verstappen vierde in Japan vooral de constructeurstitel. Op de persconferentie voor de top drie schatte hij deze hoger in dan de titel van vorig jaar: "Deze voelt zeker beter. De auto is dit jaar veel dominanter, op Singapore na dan. We hadden in alle andere races echt een super goede auto. Het is een geweldig seizoen voor iedereen bij ons team, ik ben heel erg trots dat ik met al die geweldige mensen mag werken."