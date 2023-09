Verstappen vreesde voor crash: "Ik kon niet verder naar rechts"

Max Verstappen schreef afgelopen weekend met speels gemak de Japanse Grand Prix op zijn naam. Verstappen reed simpel weg bij de rest van het veld en hij stond op geen enkel moment onder druk tijdens de race. De Nederlander gaf na afloop aan dat hij bij de start eventjes vreesde voor een crash.

Verstappen kwam redelijk goed weg bij de start van de race. Ook de McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri kenden een goede launch en ze roken hun kans. Beide coureurs probeerden Verstappen aan te vallen in de eerste bocht, maar de Nederlander hield zijn hoofd koel. Norris kwam nog heel dichtbij, alleen moest hij op het allerlaatste moment eieren voor zijn geld kiezen. Verstappen kon daarna vrij simpel wegrijden bij zijn concurrenten.

Na afloop van de race gaf Verstappen wel aan dat hij eventjes vreesde voor een crash bij de start. Lachend legde hij het uit aan de internationale media: "Ik zag Oscar in mijn rechter spiegel. Hij had een betere start ten opzichte van mij, aan de andere kant zag ik echt ook Lando met een goede start. Ik probeerde Oscar te blokkeren, want hij zat aan mijn binnenkant. Toen zag ik dat Lando nog meer snelheid had, waarna hij ook nog naar rechts stuurde. Ik dacht: ik kan niet verder naar rechts! Ik moest dus wel rechtdoor en gelukkig gebeurde er niets."